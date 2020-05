Villa Nueva: hospital en situación catastrófica, según PDH

Anoche, la PDH presentó una conferencia de prensa virtual en la que denuncian varios hallazgos en el hospital de Villa Nueva. Perspectiva sintetiza esta información para sus lectores.

Redacción Perspectiva

Las 111 camas del intensivo ocupadas, 90 pacientes y 10 estudiantes EPS en cuarentena, de los cuales uno estaría enfermo de coronavirus, son algunos de los hallazgos que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), detalla en el comunicado oficial de esa institución.

Según afirman, el domingo 10 realizaron una verificación en el hospital de Villa Nueva y los hallazgos serían alarmantes. El ente rector de los derechos humanos asegura que personal de ese centro de salud podría renunciar debido a la sobre carga.

Además de los epesistas ya citados, cinco miembros del personal de enfermería estarían contagiados y en cuarentena.

La situación de los pacientes no es menos dramática, indica el informe de la PDH, donde se asegura que hay enfermos de coronavirus que deberían recibir hemodiálisis pero no ha sido así porque el Estado no ha cancelado los pagos a la empresa.

Finalmente, la PDH asegura que

“Se ha ejecutado menos del 1% , cuando tienen Q63.4 millones disponibles para la emergencia por COVID-19 no hay motivos para demorar en las contrataciones necesarias”.