La red social de Rolls-Royce, exclusiva de quienes aman el lujo

Whispers es el nombre de esta red social de Rolls-Royce, puerta de entrada digital a un fascinante mundo, donde el lujo y lo extraordinario están en la crónica de cada día.

Si se trata o no del club más exclusivo del mundo no podemos asegurarlo, pero sí estamos muy ciertos de que no es un círculo muy amplio de la población el que tiene acceso a estos autos.