3 sencillos pasos para generar engagement en LinkedIn

De acuerdo con mi experiencia, la mayor dificultad que enfrentan los desarrolladores de productos, es conectar con las personas adecuadas— gente que puede llevar sus creaciones más allá. Los caminos más comunes para la comercialización son arriesgarse y patentar.

Mi experiencia se enfoca en patentar, puedes pensar en ello como rentar. Arriesgarse se lleva toda la gloria, pero patentar es menos arriesgado. Por años, contacté y me presente telefónicamente con compañías que pensaba querrían patentar mis ideas. Hoy en día, a los desarrolladores de productos hacen la mayor parte de sus negocios a través de redes sociales, especialmente LinkedIn.

LinkedIn puede ser de mucha ayuda a la hora de crear relaciones profesionales que beneficien a tu negocio, pero solo si lo haces de la manera correcta. Benjamin Harrison, un emprendedor que ha desarrollado y publicitado varios productos, ha estado ayudando a creadores a mejorar su perfil de LinkedIn para que sus productos lleguen a formar parte de alguna compañía. (Conocí a Harrison en 2016, cuando entró a inventRight, mi programa de coaching. Ahora él da un curso en inventRight llamado Smart Pitch, que trata sobre el manejo de LinkedIn y cómo patentar tus ideas).

Cuando le pregunto qué hace la diferencia entre recibir o no una respuesta cuando contactas a alguien a través de LinkedIn, dice que tiene que ver con manejar la plataforma de una manera diferente a los demás usuarios. La mayoría de la gente percibe a LinkedIn como un sitio para buscar empleo. Lo que quiere decir que hacen un currículum para su perfil que raras veces actualizan, y ponen una foto que recortan de una boda hace 10 años, y utilizan el mismo mensaje aburrido con todas las personas que conectan, esperando que funcione con alguna de ellas.

De acuerdo con la experiencia de Harrison, lo peor que se puede hacer es contactar a un posible inversionista con un mensaje demasiado largo. Estos mensajes frecuentemente incluyen fotos, links y un sinfín de palabras que confunden al lector y lo hacen preguntarse por qué perdió el tiempo leyendo algo así.

“La gente con perfiles aburridos que manda mensajes enormes, culpa a LinkedIn por su falta de éxito y dice que la plataforma no funciona”, comenta Harrison. “Pero si esa es la manera en la que te acercas a la gente, la culpa de tu falta de éxito es tuya. No puedes esperar que a la gente le importe tu spam en un universo lleno de mensajes similares. Al igual que las demás formas de comunicación actuales, los buzones de LinkedIn están llenos de mala publicidad. No debes esperar una respuesta si tu perfil y tu mensaje parecen correo basura”.

No te conviertas en ese usuario de LinkedIn. Mejor sigue los tips de Harrison para alcanzar el éxito.

Primero, ten un buen perfil

Tener un buen perfil es un punto importantísimo para alcanzar el éxito en LinkedIn. Es casi seguro que la gente que contactes va a ver tu perfil para evaluarte. Al incluir algunos datos de tu marca personal, puedes influenciar positivamente esta evaluación.

De hecho, tu perfil sienta las bases en las que será percibido el material de mercadotecnia que envíes, y el tono de cada interacción que tengas en la plataforma. La manera en la que te presentas puede elevar la percepción de tu material o disminuirla.

La gente pasa alrededor de 20 segundos viendo un perfil de LinkedIn, lo que quiere decir que no necesitas impresionar con demasiada información, pero sí debes tener un perfil completo. Uno que te muestre como profesional y demuestre lo que sabes hacer. De acuerdo con Harrison, el principal error que comete la gente en LinkedIn es tener un perfil incompleto.

Y tiene razón. Recientemente visité el perfil de LinkedIn de uno de mis alumnos que no estaba recibiendo ninguna respuesta cuando contactaba a posibles colaboradores. Lo primero que vi fue que su página era genérica. No comunicaba mucho, probablemente porque no había elegido alguna imagen para mostrar. Utilizaba el template que LinkedIn da a todos sus usuarios.

¡Eso es un gran error! Ese espacio debe ser usado para contar tu historia. Cargar una fotografía de fondo que te ayude a contar tu historia, tomar una mejor foto de ti mismo y actualizar tu presentación para que muestre lo que sabes hacer, son pequeñas mejoras que puedes hacer rápidamente, y que tendrán un impacto enorme.

Segundo, haz las conexiones adecuadas

Harrison contacta a quien sea que trabaje en alguna compañía que le interesa, pero para patentar sus productos, se enfoca específicamente en las personas que trabajan en el área de ventas y marketing. Como es costumbre, el equipo de ventas es el que contesta más rápido. La gente de marketing se toma su tiempo, pero casi siempre es de más ayuda, pero no es tan activa en la plataforma como la gente de ventas. Algunos presidentes y CEOs interactúan mucho con la plataforma, pero no son las personas que debes contactar.

Harrison recomienda enfocarse en usuarios que son activos en la plataforma. Este tipo de usuarios tienden a responder más rápida y frecuentemente. (La actividad de un usuario puede verse en su perfil). “No esperes una tasa de conexión del 100%”, aconseja Harrison. “Algunos usuarios aceptarán tu solicitud rápidamente, mientras que otros se toman semanas o quizá nunca la acepten. Esto es normal”

Tercero, acércate de la manera adecuada

Cuando contacta a personas a través de LinkedIn, la mejor estrategia para Harrison es hacer una pregunta sencilla. En el caso de patentes de productos, pregunta quién es el encargado del área de innovación en la compañía. Ya que esa es la persona a la que le quiere mandar su material.

En LinkedIn debes dejar que tu material de marketing venda por sí mismo. Textos que pueden generar engagement pueden ser tan sencillos como “Hola Jane, ¿hay alguien en [nombre de la compañía] que se encargue de recibir nuevos productos?” Los mensajes que son cortos, específicos y hacen una pregunta razonable, son los que crean engagement y obtienen respuesta.

Nunca mandes tu material de marketing en tu mensaje inicial. Este es un gran error que no debes cometer cuando alguien acepta tu solicitud. Resiste la tentación y espera unos cuantos días después de conectar para hacer el primer movimiento.

Una nueva adición al repertorio de LinkedIn es la posibilidad de mandar mensajes de audio. Como son muy pocos los spammers que utilizan mensajes de audio personalizados como parte de su estrategia, es menos probable que el receptor te perciba como spam, si mandas uno de estos mensajes. Puedes utilizar un script similar al del mensaje escrito, como: “Hola, Susan, Tengo curiosidad si en [nombre de la compañía] acepta nuevos productos, y si es así, ¿a quién deben mandarse? Gracias por tu tiempo y espero que tengas buen día”. Hasta ahora, solo es posible mandar mensajes de audio en LinkedIn a través de un dispositivo móvil.

Al final del día, es importante ordenar tus expectativas cuando utilices LinkedIn para generar engagement. “Ha habido gente que me contesta en menos de cinco minutos”, recuerda Harrison. “Otros responden cuatro meses después. Y siendo realista, estoy consciente de que la mayoría no van a contestar. Es muy importante entender que habrá días lentos y días en los que no te puedes despegar de tu computadora.

Fuente: Entrepreneur