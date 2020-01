5 fitness apps que te darán un abdomen de acero este 2020

¿Pasas horas en el gimnasio, cuidas lo que comes y aún así no tienes el abdomen de tus sueños? Tranquilo, esto no significa que jamás vayas a tener abs, sino que necesitas cambiar de rutina.

Con estas fitness apps, recibir la nueva década con un abdomen cincelado y duro como roca será mucho más fácil de lo que te imaginas.

Fuente: Robb Report

Una de las fitness apps favoritas de los usuarios en la App store cuyo planes de ejercicios preestablecidos se convertirán en el mejor entrenador personal que pudieras desear.

La app cuenta con videos demostrativos e instrucciones detalladas que te ayudarán a realizar todos los ejercicios a la perfección con tal de que puedas ver resultados lo antes posible.

No importa si tienes poca o mucha experiencia, esta aplicación cuenta con entrenamientos de 30 días de diversas dificultades que te permitirán alcanzar tu límite, pero no rebasarlo.

Lo mejor de esta app es que sus ejercicios solo toman unos minutos del día, por lo cual no tendrás excusa para no hacerlos.

No esperes encontrar las rutinas de abdominales básicos en esta app, aquí todos los entrenamientos están diseñados cuidadosamente para tonificar la zona abdominal de una forma mucho más efectiva.

Si eres de las que se aburren rápido esta es la opción perfecta para ti, ya que cada día la app te pondrá ejercicios nuevos.

Más que un entrenador virtual, Freeletics es un programa de entrenamiento intensivo que te ayudará a alcanzar tus metas en el menor tiempo posible.

Además de contar con diferentes entrenamientos personalizados y una comunidad de más de 29 millones atletas con los que no te sentirás solo, también encontrarás apoyo nutricional que te guiará para poder comer mejor.

Aquí podrás encontrar rutinas enfocadas a diferentes partes del cuerpo como bíceps, glúteos, cuadriceps y, por supuesto, abdominales.

La app no requiere ningún equipo especial y puede conectarse a la health app, así que podrás ejercitarte y analizar tu rendimiento sin tener que salir de casa.

