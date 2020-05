Buenos momentos frente a tu pantalla

Por Redacción Perspectiva

Estas semanas pueden pesar, lo sabemos. Enfrentarse a algo nunca antes vivido dispara la ansiedad y trastorna los días. Para hacer más liviana la espera, Acer ha hurgado a través de la pantalla de uno de sus equipos insignes para descubrir pequeños tesoros que nos traigan un momento de risa, entretenimiento o esperanza, consciente de que hoy nos abrazamos, reímos, nos encontramos con los amigos y hasta cocinamos con el grupo a través de la pantalla de nuestra laptop.

Enfundado en un pijama y con su característica taza de café en la mano, Miguel Ángel Martín se ha convertido en el cronista de esta época con su Diario de un confinamiento, una serie de vídeos que el actor malagueño comenzó a subir para divertir a sus amigos y familiares y que se han popularizado a través de Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. A través de capítulos de alrededor de dos minutos habla sobre vivencias que, al final, también son las nuestras, desde un cuarto que bien podrían ser nuestro propio cuarto. ¿El resultado? Un momento de disfrute y humor del bueno.

En este confinamiento son muchos los famosos que se recluyen en casa con sus familiares en edad de riesgo. La lista de los ejemplos es larga, pero si entra en juego la repercusión en las redes sociales existe una pareja que gana: Miguel Ángel Muñoz (36) @miguelamunoz y su abuela Luisa, de 95 años. Ambos entretienen cada día a sus seguidores de Instagram con vídeos en los que hacen de todo: cantan, bailan, ríen, beben cerveza y hacen videollamadas. Con el paso de los días la abuela del actor se ha convertido en un fenómeno viral, toda una instagramer.

En IG están bajo @goodnews_movement con más de 1 millón de seguidores. Lo cierto es que, si te sientes deprimido, o piensas que esto no pasará, solo tienes que buscarlos. Las buenas acciones, que son muchas, los testimonios más optimistas, las declaraciones de amor y compresión más emocionantes, están aquí. Desde todos los lugares del mundo llegan historias positivas que cambian tu manera de ver y entender el futuro más cercano.

Un policía finlandés, tenor de ópera en su tiempo libre, hace furor en las redes sociales con un video que se ha vuelto viral en el que quiere combatir la tristeza durante el confinamiento. En el video, que cuenta con más de un millón de visionados en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=wAvr7fcVJBE) , Petrus Schroderus interpreta una versión en finlandés de la canción soviética “¡Te amo, vida!” (1956) mientras deambula vestido de policía por las calles vacías de Oulu (norte). La canción dice que “la noche terminará, la mañana vendrá cuando un nuevo y radiante día llegue” y da “una especie de consuelo”, prosigue, sobre todo entre las personas solas y enfermas, en estos tiempos de crisis sanitaria.

La temporada perdida de festivales de cine por el COVID-19 ha hecho que Tribeca Enterprises y YouTube se unan para presentar un evento de 10 días a partir en el que han conseguido unir hasta 20 festivales de nivel mundial incluidos Cannes, Toronto, Sundance y Venecia. Un escaparate online al que han denominado We Are One: A Global Film Festival, que comenzará en YouTube el 29 de mayo. La programación de ‘We Are One’ serán películas, cortometrajes, documentales, música, comedia y charlas. Toda la programación será gratuita para el público

La música pone color y emoción a los días. Y las opciones de conciertos online no paran. De parte de Live Nation, la productora de eventos en vivo, llega Live from Home (https://www.livenation.com ), una plataforma en la que se enumeran conciertos en vivo para disfrutarlos a través de distintos medios digitales. De España y con un concepto parecido al de Live From Home, está Concierto en casa ( https://www.conciertosencasa.com ), que surge ante la cancelación de cientos de conciertos en el mundo por la emergencia que ha provocado el nuevo coronavirus. Con fechas hasta el próximo 31 de mayo, por el momento, la plataforma enlista las presentaciones por día, con su respectivo horario, y los canales en los que se pueden seguir. Mientras, en una serie de clips de Billboard, puedes ver diversas minipresentaciones directamente desde la casa de algunos artistas. Los conciertos también están en la página oficial de Billboard en Facebook.