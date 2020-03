Cómo crear una página web en 20 minutos

En esta sencilla guía aprenderás a hacer una página web para tu empresa o negocio en tan solo 20 minutos.

No importa si eres nuevo en el tema de las páginas web, o si incluso nunca has creado una antes, porque en esta guía aprenderás como crear una página profesional en cinco sencillos pasos que te ayudará a captar nuevos clientes y establecer tu negocio.

¿Listo para crear tu página? ¡Comencemos!

Te voy a enseñar desde cero cómo crear una página web en 5 sencillos pasos:

Pasos para crear tu página web

Escoge la Plataforma de tu Página Web Obtén Dominio Gratis y Hosting Instala WordPress Elige el diseño de tu Página Web Personaliza tu Sitio Web BONUS: Cómo Crear Correos Corporativos Gratis

Paso 1: Escoge la plataforma de tu página web

Antes de preocuparte por el aspecto de tu página, debes escoger en cual plataforma vas a crearla. Existen muchísimas plataformas para crear páginas webs (entre ellas Wix, Blogger, Weebly, etc.) por lo que entre tantas opciones, la elección puede ser un poco difícil.

La plataforma más popular del mundo para crear sitios webs se llama WordPress. De hecho, el 52% de las páginas en Internet están creadas con WordPress y aquí te explico por qué:

Es gratis : No tienes que pagar renta mensual a un desarrollador.

: No tienes que pagar renta mensual a un desarrollador. Sin código: Es fácil de editar y configurar, no necesitas saber programar.

Es fácil de editar y configurar, no necesitas saber programar. Es segura: Todos los meses WordPress actualiza su software para evitar hackeos por lo que es una de las plataformas más seguras de la web.

Todos los meses WordPress actualiza su software para evitar hackeos por lo que es una de las plataformas más seguras de la web. Soporta plugins adicionales: Podrás añadirle funcionalidades extra a tu página como una tienda (con WooCommerce), un sistema de suscripciones (con Memberpress).

Páginas como Disney, CNN, Sony, y New York Times fueron creadas con WordPress.

Si eres principiante definitivamente es una de las mejores opciones para comenzar.

¿Que necesitamos para crear nuestra página web en WordPress?

Para crear una página profesional con WordPress necesitas dos cosas:

Nombre de dominio – El nombre de tu página web, por ejemplo: (tú vas a escoger cual quieres que sea tu nombre). Este normalmente cuesta dinero, pero yo te voy a enseñar más adelante como conseguirlo gratis.

El nombre de tu página web, por ejemplo: (tú vas a escoger cual quieres que sea tu nombre). Este normalmente cuesta dinero, pero yo te voy a enseñar más adelante como conseguirlo gratis. Hosting u Hospedaje – Es el servidor que conecta tu sitio web al internet y lo que te permite poder tener correos corporativos, como por ejemplo: contacto@tuempresa.com. Si tu no tuvieras un hosting, tu sitio web no sería visible en internet.

¿Dónde comprar el mejor hosting y dominio de WordPress?

Cuando se trata de hostings, sólo hay dos cosas que importan:

Velocidad de Carga – Es el tiempo que tarda (en segundos) en cargar tu página web. Entre más rápido mejor.

– Es el tiempo que tarda (en segundos) en cargar tu página web. Entre más rápido mejor. Servicio al cliente – Necesitas una empresa que te ofrezca servicio al cliente gratis por si en un futuro tienes algún problema ellos te ayudan a solucionar cualquier duda que tengas.

Existen cientos de proveedores diferentes. Yo el que uso y recomiendo desde hace años se llama SiteGround y te lo recomiendo totalmente.

¿Por qué SiteGround? verás, aparte de ser fácil de usar, SiteGround tiene una excelente velocidad de carga y servicio al cliente gratis. Además, es uno de los pocos oficialmente recomendados por WordPress.

Paso 2: Obtén un dominio gratis y hosting

Si no has comprado tu hosting o dominio aún, no te preocupes.

Sigue los pasos de este video y te enseñaré cómo los puedes comprar paso a paso:

Aprenderás a comprar tu hosting de WordPress con -70% de descuento y cómo obtener:

Dominio gratis .COM por 12 meses (ejemplo: )

Tu página web por 12 meses

Correo corporativos gratis

Certificado SSL gratis

Paso 3: Instala WordPress desde tu cuenta

Una vez que hayas adquirido tu nombre de dominio y hosting, ¡felicidades! Ya vamos la mitad del camino! Ahora es el momento de instalar WordPress para comenzar a construir nuestra página web.

Si compraste tu Hosting y Dominio con SiteGround (como el paso anterior), es muy sencillo, sólo sigue estos pasos: Cómo Instalar WordPress en SiteGround

O si lo compraste con alguna otra compañía, casi todas las empresas de hosting confiables tienen integradas la instalación de WordPress de un clic, lo que hace muy sencillo poder instalarlo en nuestro dominio.

Estos son los pasos que deberías de seguir en las principales empresas de alojamiento web:

Acceder a tu cuenta de alojamiento. Ve a tu panel de control de cPanel. Busque el ícono “WordPress” o “Sitio web”. Elige el dominio donde desees instalar tu sitio web. Haz clic en el botón “Instalar ahora” y obtendrás acceso a tu nuevo sitio web de WordPress.

¡Y listo! Una vez que la instalación esté completa, te llegará un correo a cuenta de correo. Cada vez que quieras entrar a editar tu página vas a ingresar vía: (donde “TuPagina” es el nombre que tú elegiste).

¡Felicidades! Ya sabes cómo hacer una página web con nombre propio, ya instalamos WordPress y ahora vamos a lo divertido: ¡diseñar nuestra página web!

Paso 4: Elige el diseño de tu página web

El siguiente paso es cambiar el diseño de nuestro sitio web. WordPress usa como diseño plantillas prediseñadas llamadas “Plantillas”, por lo que cambiar el diseño de tu página web.

Para instalar una plantilla que te guste, ingresa a tu editor de WordPress ve a la barra lateral de tu sitio y da clic en “Apariencia” y luego haz clic en “Temas” y finalmente, da clic arriba donde dice “Añadir Nueva”. Allí encontrarás cientos de plantillas gratis.

Si eres principiante dos plantillas muy recomendadas son “Astra” o “OceanWP” porque son gratis y fácil de configurar. Con estas puedes hacer cualquier tipo de sitio web o tienda online.



Una vez que encuentres un tema que te guste, es muy fácil instalarlo. Sólo dale clic en “Instalar” y después en “Activar”. Una vez hayas hecho esto, el tema tardará unos minutos en aplicarse.

Paso 5. Personaliza tu sitio web

Ya que tenemos nuestra página, ahora es momento de agregar contenido. ¿Quieres agregar una página nueva como “Sobre Nosotros” o “Servicios”?

Dale clic en “Páginas > Añadir Nuevo”. Y se te va a abrir un editor que te permite crear una nueva página como “Sobre Nosotros”.



Escribe el texto que quieras y añade imágenes. Cuando termines dale clic en Publicar.

Añadir un menú en WordPress

Para agregar un menú a tu página de WordPress sigue estos pasos:

Ingresa a Apariencia > Menú en tu editor de WordPress Busca la página que quieres añadir y da clic en “Añadir a Menú” Da clic en “Publicar”

¡Y Listo!

Si quieres continuar personalizando tu página, existen cientos de formas diferentes para hacerlo. Puedes encontrar muchos Tutoriales en Youtube de WordPress sobre cómo personalizar tu página más a fondo.

BONUS: Cómo crear correos corporativos gratis

Ahora que ya tenemos nuestra página web creada podemos hacer nuestras cuentas de correos corporativos gratis.

Esto significa que tu vas a poder enviar y recibir correos desde un correo corporativo (por ejemplo: contacto@ ). Aquí te dejo todos los pasos para hacerlo Cómo Crear Correos Corporativos.

Fuente: Entrepreneur