Los mensajes directos de LinkedIn son tu nueva mejor herramienta de ventas

Estamos expuestos a tantos correos y mensajes fríos durante el día que enviar uno nosotros nos hace sentir que estamos retrocediendo. Sin embargo, cada vez más negocios le dan el crédito de su éxito masivo a los fríos mensajes de LinkedIn.

Mientras el mensaje esté bien diseñado, bien escrito y posicionado para llegar a la persona correcta, los mensajes de LinkedIn pueden tener un retorno de inversión mucho mayor que otras formas tradicionales de marketing, como los anuncios digitales. Y aún mejor: los que están en LinkedIn suelen tener dinero para gastar, ya que un estudio reciente encontró que el salario promedio de un usurario de LinkedIn es de $75,000 dólares.

Si todo esto no te convence, considera estas otras cuatro razones por las que la mensajería de LinkedIn es una ruta de ventas muy poco explorada.

1. Es una línea directa hacia los tomadores de decisiones

No hay nada peor que invertir tiempo intentando hacer una venta para luego darte cuenta de que la persona a la que has estado convenciendo no es la persona que toma las decisiones en la empresa. Por supuesto que puede que ya estén convencidos de que su empresa necesita tu producto o servicio, pero esto fácilmente pude perderse a la hora de comunicárselo al verdadero tomador de decisiones.

El blog de marketing de LinkedIn indica que 61 millones de los usuarios de esta plataforma son directivos en las Fortune 500 y otros 40 millones son tomadores de decisiones en sus empresas. Ese es un gran mar de peces muy gordos.

2. Abre conversación con los prospectos de forma casual

Matt Young, fundador de Realply, especializado en mensajería de LinkedIn, comparte una de las razones más pertinentes por las que este sistema es tan efectivo: es casual. “Hemos descubierto que la confianza se establece mucho más rápido cuando la conversación se siente ligera y casual, como si se estuvieran conociendo en una happy hour en lugar de en un escenario formal”, escribe Young. “Además, está conectado a tu perfil, que muestra humildemente tus cualidades y logros. Crea el balance perfecto entre creíble y casual”.

3. Es más rápido que un correo

Tienes dos mensajes esperando a que los respondas, uno es un frío correo en tu bandeja de entrada, y el otro es un frío mensaje esperándote en tus mensajes de LinkedIn. Si estás por salir corriendo, ¿cuál es más probable que respondas? Lo más probable es que sea el mensaje de LinkedIn, porque hacerlo es mucho más rápido y no se necesitan formalidades en este formato tipo chat.

Además, los tiempos de respuesta siguen siendo rápidos porque el usuario promedio suele estar en LinkedIn. Estadísticas recientes encontraron que un usuario promedio pasa entre 10 y 20 minutos al día en el sitio.

4. Puede hacerse a escala

Finalmente, muchos usuarios de LinkedIn sienten que los mensajes son mucho más fáciles de manejar y escalar que otros formatos de contacto. Ya sea que 10 llamadas en frío te tomen más de una hora, 10 mensajes de LinkedIn (tomando en cuenta el tiempo que te toma personalizar cada mensaje) te puede tomar tan sólo 20 minutos. Sin mencionar que es mucho más fácil ir de un mensaje a otro en esta red, lo que implica que puedes tener varias conversaciones de ventas al mismo tiempo.

Así que si aún no intentas la mensajería de LinkedIn para tu negocio, es momento de que lo hagas. Cada vez hay más dueños de negocios convenciéndose del poder de LinkedIn para aumentar sus ventas y aprovechando sus impresionantes estadísticas de usuarios.

Fuente: Entrepreneur