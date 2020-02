Tendencias de redes sociales que debemos observar en 2020

La última década vio a las redes sociales solidificarse en comunidades exitosas y multifacéticas en las que más de 3.2 mil millones de personas están activas diariamente en el mundo entero. Más de 90 por ciento de los millennials utilizan por lo menos una de estas plataformas regularmente, y más de 85 por ciento de la Generación Z se informa sobre nuevos productos a través de redes sociales. No es difícil entender por qué casi tres cuartas partes de los publicistas creen que las redes sociales son una parte efectiva de su negocio.

Al cierre de la década no queda lugar a dudas de que las redes sociales jugarán un papel cada vez más grande en nuestras vidas en el futuro próximo. Así que, ¿cómo deberían los negocios, marcas, e incluso los usuarios promedio, anticipara el futuro para las redes sociales?

Aquí te contamos algunas de las mayores tendencias que veremos evolucionar en las redes sociales durante 2020 y los años siguientes.

No es secreto que las marcas (e incluso los usuarios regulares) suelen obsesionarse con los “me gusta”, comentarios o seguidores como medida de popularidad y reconocimiento de marca. Pero esta obsesión tiene un impacto negativo en nuestra salud mental y puede hasta obstaculizar el libre flujo de interacciones. Hacemos lo que todos hacen, le damos clic a un botón y dejamos de interactuar de manera significativa.

Instagram es la red más reciente buscando quitarle relevancia al botón de “like”. Ya no podrás ver la cantidad de Likes que hay en las fotos de los demás, aunque sí podrás saber cuántos likes tienen las tuyas.

La idea ha sido concebida como una forma de “restarle presión” a Instagram y podría ayudar a combatir los likes y seguidores falsos, algo que puede hacer que las marcas y los influencers presuman de un alcance mayor al que realmente tienen. Sin embargo, si sí desaparecen los likes, los publicistas, marcas e influencers tendrán que encontrar formas para adaptarse a estos cambios.

Perder el botón de “like” de Instagram es parte de una tendencia mucho más amplia para restarle énfasis al uso de “métricas de vanidad” en redes sociales. Jack Dorsey, CEO de Twitter, ha dicho que los conteos de seguidores ahora son irrelevantes, y en una conferencia de TED dijo que si pudiera retroceder en el tiempo, no haría tanto énfasis en el botón de “like”.

Para los publicistas e influencers, esto debería ser una señal de que es momento para empezar a buscar métricas más profundas, como la calidad de la interacción de los usuarios. Los publicistas inteligentes tomarán nota y empezarán a utilizar el uso de demográficos y otra data relevante para entender mejor la forma de comunicar con sus clientes potenciales.

El video sigue siendo una de las tendencias más importantes en el mundo de las redes sociales. De hecho, según Social Media Today el video será el 82 por ciento de todo el tráfico digital en 2020. Conforme las plataformas sociales busquen más formas de priorizar el contenido en video, los publicistas se enfocarán mucho más en ellos como parte de sus estrategias generales para hablarle a audiencias específicas.

Observa atentamente cómo este formato revolucionará las estrategias de marketing. Habrá más énfasis en narrativas creativas y atractivas que capten la atención del usuario en segundos. Las marcas tendrán que mantearse alerta sobre cómo las historias en video interactúan con sus usuarios (sobre todo en las plataformas en las que el botón de “like” va a desaparecer”).

El énfasis en video implica que las plataformas basadas en video como TikTok, Lasso y byte seguirán creciendo en popularidad. De todas estas plataformas, TikTok es el disruptor que lidera el camino, sobre todo en la generación Z.

La app china está muy bien posicionada para darle forma a esta tendencia, ofreciendo terreno fresco para los influencers, incluyendo micro-influencers (otra tendencia de la que también vamos a hablar).

TikTok está elevando la interacción de los usuarios con contenido entretenido, fresco e interactivo que no se enfoca en ventas directas. En corto, TikTok es el antítesis del Instagram de tu mamá porque es una muestra sumamente curada y filtrada de lo que era originalmente Instagram.

Ya sea que estemos promocionando un producto o a nosotros mismos, creamos contenido para redes pensando en nuestra audiencia, o por lo menos en la audiencia que creemos tener. El problema es que no siempre tenemos muy claro quién es nuestro nicho, y no logramos hacer un buen trabajo confeccionando mensajes que le hablen específicamente a nuestra audiencia. Este enfoque generalista se está quedando fuera del barco de la segmentación de audiencias.

La segmentación implica dividir estratégicamente a tu audiencia en grupos significativos, basándote en preferencias individuales. La segmentación va más allá de los demográficos básicos, permitiéndote hablarle y construir una relación a largo plazo y un sentido de comunidad con una audiencia específica. En los próximos años, la segmentación será la línea que defina las mejores estrategias sociales.

La segmentación de audiencias va de la mano con una mayor personalización del marketing en redes sociales. Tiene sentido combinar la segmentación con el amor que le tenemos a los videos y que esto resulte en un marketing personalizado en el formato de video, es decir, contenido en video sumamente personalizado y súper relevante para segmentos específicos de tu mercado.

Las plataformas sociales, incluyendo Facebook, Instagram y Snapchat ya están haciendo que las marcas produzcan contenido den video con sus Story Ads, esto en parte porque estas campañas suelen ser más efectivas que las tradicionales. Twitter también se está sumando a la tendencia con anuncios en video de seis segundos. El contenido personalizado llevará esta tendencia al siguiente nivel.

En los últimos 10 años, las plataformas sociales han jugado un papel significativo en el hecho de que el ecommerce se haya convertido en una industria multimillonaria. El hecho es que, actualmente, el social shopping es una parte fundamental de las redes sociales.

Los usuarios esperan y quieren tener acceso a marcas y productos en las plataformas sociales. El truco ahora es crear un alto nivel de interés a través de una narrativa emotiva y creativa (algo que suele depender del marketing en video y el marketing de influencers). Otro básico es crear una experiencia de compra amable en la que los clientes no tengan que salirse de la red social para comprar productos.

No cabe duda de que esta tendencia seguirá expandiéndose en el nuevo año, en el que veremos más posts en los que se pueden comprar cosas, con links entre todas las plataformas y páginas web. Y aunque TikTok aún no se está utilizando de esta forma, lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que ésta evolucione y los vendedores empiecen a buscar la forma de vender dentro de ella.