Tinder está desarrollando un botón de pánico para citas peligrosas

Tinder está tomando más medidas para reforzar la seguridad de sus usuarios, implementando características que les brindarán la opción de registrar sus salidas, hacer sonar una alarma de pánico e incluso llamar a las autoridades a su ubicación. Su empresa matriz, Match, ha apostado por una aplicación de seguimiento de ubicación y seguridad personal llamada Noonlight, según informa The Wall Street Journal, y planea probar las características en Estados Unidos a partir de finales de enero.

Si una cita se pone peligrosa, los usuarios podrán activar una alarma a través de la herramienta Noonlight dentro de la aplicación Tinder. Luego se les indicará que ingresen un código. Si no lo hacen, recibirán un mensaje de texto de uno de los despachadores de Noonlight. Si no responden a ese mensaje, Noonlight los llamará, y si no hay respuesta, o el usuario confirma que necesitan ayuda, Noonlight se pondrá en contacto con la policía.

Para usar la función, los usuarios tendrán que compartir sus datos de ubicación en tiempo real con la aplicación. Match dice que esta información no se utilizará para marketing ni nada más, ni se compartirá con Match: todo es manejado por Noonlight. Los usuarios que opten por la función también podrán mostrar una insignia en sus perfiles de citas, lo que, según la compañía, actuará como un elemento disuasorio para cualquier cliente malo en la plataforma.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que se active una alarma por accidente durante una cita que va bien, pero la compañía dice que es un riesgo que está dispuesta a correr. En declaraciones al Wall Street Journal, el director ejecutivo del grupo Match, Mandy Ginsberg, dijo: “Los falsos positivos, créanme, los tomamos en cuenta. Si alguien no responde, pero después resulta que está bien no será la peor cosa del mundo”.

La nueva característica sigue una serie de herramientas centradas en la seguridad en la plataforma. El año pasado lanzó un sistema de alerta para viajeros para ayudar a proteger a los usuarios LGBTQ en países que discriminan, y en 2018 lanzó una función al estilo de Bumble donde las mujeres hablan primero”. Sin embargo, cuando se trata de seguridad de datos dentro de la aplicación, su reputación no es tan sólida. Una falla de seguridad importante en 2018 otorgó acceso a la cuenta con solo un número de teléfono, mientras que el mismo año vio la revelación de que las fotos de los usuarios no estaban encriptadas. Más recientemente, un estudio mostró que Tinder, junto con una serie de otras aplicaciones de citas, no estaba resguardando adecuadamente los datos confidenciales de los clientes.

Sin embargo, cualquier característica que pueda hacer que el tumultuoso mundo de las citas en línea sea más seguro para sus usuarios es, sin duda, un movimiento bienvenido. La función Noonlight será gratuita para los usuarios en Estados Unidos a partir de finales de enero, y Match Group planea implementarla en sus otras aplicaciones de citas en los próximos meses.

Fuente: Entrepreneur